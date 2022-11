Messi entra para o capital de gigante dos NFT

Lionel Messi entrou para o capital da empresa de NFT (tokens não fungíveis) ligados ao desporto, Sorare. Nem a estrela argentina do futebol nem a empresa adiantaram detalhes sobre a percentagem comprada ou o montante pago pelo jogador. Além disso, Messi vai também ser embaixador da marca.

A Sorare permite que os "gamers" negoceiem cartas digitais de jogadores e possam gerir equipas de cinco jogadores em campeonatos virtuais de futebol. Para Nicolas Julia, CEO e cofundador da Sorare, a parceria com Messi "é um grande marco para a empresa", segundo um email enviado pela empresa à CNBC.

"Acreditamos que Lionel Messi nos vai ajudar a estabelecer novos padrões na forma como trabalhamos, e estamos ansiosos para partilhar os novos conteúdos", que serão os frutos desta parceira.

A startup com sede em Paris foi avaliada pela última vez em 4,3 mil milhões de dólares e conta com mais de dois milhões de utilizadores em mais de 185 países e parcerias com 300 equipas e campeonatos em todo o mundo. Além do futebol, a empresa já expandiu o negócio para os fãs de basquetebol, basebol e até ténis, área em que Serena Williams é parceira.

Além deste acordo, Messi tem um contrato de parceira com a plataforma cripto Socios.com, tendo inclusivamente recebido parte da sua remuneração ao entrar para o Paris Saint German em fan tokens do clube. Confrontado com este acordo paralelo, Nicolas Julia assegurou à CNBC que o contrato é "exclusivo".

Já fonte oficial da Socios garantiu à televisão norte-americana "que o acordo celebrado com a plataforma ainda se mantém e que não é afetado por outros celebrados pelo jogador com outras plataformas cripto".

Há muito que o setor cripto decidiu fazer "all-in" no desporto mundial, sobretudo através de "fan tokens" dos clubes, acordos de patrocínio e lançamento de NFT. O próprio Cristiano Ronaldo assinou em junho um acordo de parceria com a Binance.

Por outro lado, também Messi já demonstrou que pretende investir em áreas relacionadas com a tecnologia, tendo em meados de outubro anunciado a criação da Play Time, uma empresa com sede em São Francisco, nos EUA, que tem como objetivo investir em desporto, nos media e em tecnologia. A empresa vai apostar, por exemplo, na ajuda a startups que pretendam trabalhar na área da tecnologia no futebol ou mesmo investir em clubes.