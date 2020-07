O que faltava decidir na última jornada da Liga portuguesa?

Um campeonato interrompido em março para só ser retomado em junho, por causa do confinamento imposto pela pandemia da covid-19. Um retomar que ficou sem público a assistir.Assim ficará para a história o campeonato de 2019/2020. O campeão que inscreveu o seu nome na taça foi Futebol Clube do Porto, que retomara os jogos já na posição cimeira.Assim, se o primeiro e o segundo lugares já eram conhecidos na abertura da última jornada, faltava ainda apurar a outra equipa que ocuparia o pódio. O calendário determinava que a última jornada fosse mesmo uma disputa entre o Braga e o Porto, e entre o Benfica e o Sporting. Destes dois jogos resultaria o terceiro lugar.Nos jogos disputados no sábado, 25 de julho, Braga venceu o Porto por 2-1, o mesmo resultado com que terminou o jogo no Estádio da Luz, com vitória do Benfica. Assim, Braga fechou o campeonato deste ano no terceiro lugar e o Sporting ficou no quarto, num campeonato que também levou Rúben Amorim a trocar, em março, mesmo antes da paragem do campeonato, o Braga pelo Sporting que pagou 10 milhões pela cláusula de rescisão.Com esta classificação em cima, Porto entra diretamente na fase de grupos da Champions, enquanto Benfica terá de disputar uma eliminatória a 16 de setembro.Já o Braga entra diretamente na Liga Europa, enquanto o Sporting tem de disputar a terceira eliminatória.As duas competições entram na fase de grupos só em outubro (20 e 22).O dérbi de Lisboa traria, este ano, outro desfecho. Vinicius, ao marca o segundo golo do Benfica, ficou com a Bota de Ouro (melhor marcado do campeonato), apesar dos mesmos 18 golos do iraniano do Rio Ave Taremi, e do também jogador do Benfica Pizzi. O desempate é feito pelo número de minutos em campo. E Vinicius teve menos tempo a jogar do que os concorrentes pela Bota de Ouro. Segundo contas do Record, Vinicius marcou três vezes com o pé direito, 12 com o pé esquerdo e 3 de cabeça. De todas as vezes estava dentro da área.Se na Champions, Porto e Benfica podem ser as presenças nacionais, na Liga Europa havia vários lugares em aberto.Assim, o Braga entra diretamente para os grupos. O Sporting joga a eliminatória a 24 de setembro. E o outro clube europeu é o Rio Ave, que na última jornada antecipou-se nessa corrida ao Famalicão. O quinto lugar dos vila-condenses garante ao clube a inscrição na segunda pré-eliminatória na Liga Europa, que vai disputar a 17 de setembro, segundo o Record. Passando esta eliminatória, ainda terá de ir a mais uma para o acesso à fase de grupos.O Famalicão, a equipa surpresa deste campeonato, ficou, assim, em sexto lugar, ao empatar a três bolas com o Marítimo.Neste campeonato, falta ainda decidir os lugares de desporomoção. Se o Aves já está despromovido os jogos deste domingo decidirão quem o acompanhará. Para já Portimonense, Tondela e Setúbal arriscam-se à descida. O Portimonense é que, chega a esta jornada, no lugar da despromoção, mas joga com o já despromovido Aves. Setúbal recebe o Belenenses SAD e o Tondela vai a Moreira da Cónegos, disputar jogo com o Moreirense.