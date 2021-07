Oficial: Jogos Olímpicos sem público nas bancadas

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 não contarão com público nas bancadas, confirmou esta quinta-feira Tamayo Marukawa, ministra responsável pelo evento. O Japão já tinha declarado novo estado de emergência , em vigor até ao dia 22 de agosto, um mês depois do começo da prova.Esta decisão inclui não só a capital, Tóquio, mas também irá cobrir regiões como Chiba, Saitama e Kanagawa, situadas na periferia da cidade.O evento, que contará com cerca de 11 mil atletas no total, é considerado de alto risco, obrigando à toma de medidas drásticas para lidar com a propagação da covid-19.