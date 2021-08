Paris SG fecha Messi: 'L'Equipe' revela pormenores da viagem, exames médicos e apresentação

Está tudo fechado e Lionel Messi não escapa ao Paris SG. Pelo menos é isso que garante o 'L'Equipe'. Segundo adianta o diário gaulês, as duas partes já chegaram a um acordo total para a transferência, numa notícia na qual revela ainda que o avançado argentino, que está sem clube desde que finalizou o seu vínculo com o Barcelona, irá viajar já esta terça-feira para a capital francesa, onde deverá aterrar ao início da tarde.



Ainda de acordo com a mesma publicação, Messi irá fazer os exames médicos mal chegue a Paris, assinando posteriormente um contrato válido para as próximas três temporadas (duas mais uma de opção). Quanto à apresentação, deverá ser na quarta-feira, no Parc des Princes, em hora ainda a definir.