Piqué baixa salário e FC Barcelona inscreve reforços

Assim, o treinador pode contar com os jogadores para a estreia na liga espanhola, no domingo, frente à Real Sociedad, sendo que Sergio Aguero, outro dos reforços da temporada, está lesionado e estará cerca de 10 semanas de baixa.Os problemas financeiros do FC Barcelona já impediram o clube de renovar com o argentino Lionel Messi, cujo acordo para prolongar o contrato não permitiria que os catalães cumprissem o 'fair play' financeiro da liga espanhola."Por outro lado, o clube continua a trabalhar conjuntamente com dois dos quatro capitães, Sergio Busquets e Jordi Alba, para adequar o salário à situação que vive atualmente o clube. Neste sentido, cabe destacar que a predisposição por parte de ambos os jogadores é total e absoluta", informou o FC Barcelona.Na tentativa de reduzir a massa salarial, o clube já transferiu Jean-Clair Todibo (Nice), Junior Firpo (Leeds), Carles Aleñá (Getafe) e Konrad de la Fuente (Marselha), além de ter emprestado o português Francisco Trincão ao Wolverhampton.Ainda sem solução estão os casos do defesa Samuel Untiti e dos médios Miralem Pjanic e Philippe Coutinho.