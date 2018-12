Porto defronta Roma na Liga dos Campeões

Reuters

Schalke 04 - Manchester City;

Atlético de Madrid - Juventus;

Manchester United - Paris Saint-Germain;

Tottenham - Borussia Dortmund;

Lyon - Barcelona;

Ajax - Real Madrid;

Liverpool -

O FC Porto vai defrontar a AS Roma nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Foi esta a sorte ditada no sorteiro da principal prova de clubes da UEFA que decorreu esta segunda-feira, 17 de Dezembro, em Nyon.Os dragões voltam assim a reecontrar os "giallorossi", isto depois de no Verão de 2016 terem afastado a equipa romana da edição 2016-2017 da Champions. Nessa altura, Porto e Roma encontraram-se na última eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. Será ainda oportunidade para o regresso do central Marcano ao Dragão. O espanhol e antigo vice-capitão portista, transferiu-se no passado Verão a custo zero para o clube italiano.Os outros sete jogos serão:Bayern de Munique.(Notícia actualizada às 11:30)