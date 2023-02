Premier League e Mundial foram motores do mercado de transferências

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A janela de transferências de inverno na Europa era este ano aguardada com grande expectativa, sendo a primeira vez que ocorre logo após um Mundial.





E a verdade é que a competição disputada no Qatar ajudou a valorizar e dar visibilidade a alguns jogadores, sendo o caso mais emblemático o do médio argentino Enzo Fernández, do Benfica, que se tornou a compra mais cara de sempre por um clube inglês.