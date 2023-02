Presidente do Qatar Islamic Bank fez proposta para comprar Manchester United

O xeque qatari Jassim Bin Hamad Al Thani confirmou esta sexta-feira ter apresentado uma proposta para a compra da totalidade do Manchester United.Num comunicado, citado pela imprensa britânica, o xeque refere que pretende adquirir a totalidade do capital do clube da "Premier League" e devolver o clube "aos antigos tempos de glória".O prazo de receção de ofertas para a compra do clube que joga em Old Trafford termina às 22:00 desta sexta-feira, depois de a família Glazer ter anunciado, em novembro, que ponderava vender o emblema.Al Thani é presidente do Qatar Islamic Bank e, segundo o comunicado, é um adepto do Manchester United desde pequenino.O valor da oferta, que não assume dívidas do clube, não foi revelado, mas os montantes pretendidos pelos atuais donos do clube onde jogam Bruno Fernandes e Diogo Dalot deverão superar os cinco mil milhões de libras (5,6 mil milhões de euros ao câmbio atual).Até ao momento, apenas outra oferta foi confirmada: a do multimilionário inglês e dono da Ineos, Jim Ratcliffe, que indicou em comunicado que "se colocou formalmente no processo".