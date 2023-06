Notícia sobre venda dos "red devils" leva Manchester United a escalar mais de 15% em bolsa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As ações do Manchester United chegaram a escalar mais de 15%, à boleia da notícia de que a família Glazer, proprietária dos "red devils", aceitou uma oferta de cerca de seis mil milhões de euros pela venda do clube.





Entretanto os títulos aliviam para uma subida de 10,38% para 22,22 euros, estando a negociar em máximos de dois meses. Desde o início do ano, as ações do clube – cotadas na bolsa de Nova Iorque – desvalorizam 4,54%.





Segundo o diário Al Watan, que pertence à família do sheik do Qatar, a família Glazer já deu luz verde para a transferência do histórico clube para o nome de Jassim bin Hamad bin Jassim, pelo que o acordo poderá ser oficializado nas próximas horas.





Refira-se que, nos últimos dias, surgiram rumores de que Nasser Al-Khelaïfi, o presidente do PSG, poderia estar envolvido nesta proposta, algo que o próprio entretanto negou.





Atualmente, a família Glazer tem cerca de 67% do Manchester United através de ações de classe B e controla cerca de 96% do poder total de voto.