SAD do Benfica, Sporting e FC Porto constituídas arguidas na operação "Penálti"

no âmbito de um inquérito do Ministério Público, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP),

Leia Também Megaoperação do fisco no FC Porto, Benfica e Sporting visa milhões em transferências

A SAD do Benfica e do Sporting foram constituídas arguidas na operação "Penálti" da Autoridade Tributária,depois de várias buscas na quarta-feira.Em causa está a "prática de crimes de fraude fiscal qualificada, fraude contra a segurança social e branqueamento de capitais, ligadas com celebração ou renovação de contratos de trabalho desportivo, pagamento de comissões e circuitos financeiros que envolvem os intermediários nesses negócios, bem como utilização de direitos de imagem", pode ler-se no comunicado do DCIAP, publicado também ontem.No caso do clube de Alvalade a informação foi confirmada esta quarta-feira, através de um comunicado. Segundo o clube verde e branco, as investigações incidem "sobre diversos contratos e transferências de jogadores de futebol, ocorridos no período compreendido entre 2015 e 2017".Já o Benfica, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na madrugada desta quinta-feira, indicou que a "sociedade foi constituída arguida no âmbito de um processo que está em segredo de justiça", sem detalhar os contratos em causa. Ainda assim, segundo informação recolhida pelo Correio da Manhã, serão os contratos entre 215 e 2020 que estarão a ser visados.No caso do FC Porto, sabe o Correio da Manhã, a compra de ações do clube por parte de Jorge Nuno Pinto da Costa estará a ser visada por possíveis crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada. A SAD também terá sido constituída arguida.