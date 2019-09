Scolari demitido após derrota com Jorge Jesus

'Felipão' Scolari já não é treinador do Palmeiras. O técnico brasileiro, de 70 anos, que conduziu o 'verdão' à conquista do Brasileirão na temporada passsada, não resistiu à sequência de maus resultados e foi demitido do cargo de treinador.

O Palmeiras, que está há sete jornadas sem vencer no campeonato, perdeu (3-0) este domingo frente ao Flamengo de Jorge Jesus, que assim assumiu a liderança com 36 pontos, os mesmos do Santos.



A derrota no Rio de Janeiro deixou o Palmeiras no sexto lugar e fez aumentar a contestação, acabando hoje com o despedimento de 'Felipão'.