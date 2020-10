Sondagem: Jesus ainda é visto como melhor treinador mas Conceição aproxima-se

FICHA TÉCNICA



Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental.

Amostra: A amostra é constituída por 609 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por Sexo (291 homens e 318 mulheres), por idade (134 entre os 18 e os 34 anos; 219 entre os 35 e os 54 anos; e 256 com mais de 55 anos) e região (232 no Norte, 143 no Centro, 163 em Lisboa, 45 no Alentejo e 26 no Algarve).

Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI).

Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Estiveram envolvidos 31 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram de 6 a 11 de outubro.

Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4,0%.

Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 62,9%.

O regressado Jorge Jesus é visto como o melhor treinador da I Liga, mas o técnico do Benfica vê reduzida a vantagem face ao treinador do FC Porto encurtar, indicam os resultados do barómetro de outubro da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV.Após falhar a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões, Jorge Jesus é apontado como o treinador mais competente por 38,8% dos inquiridos, uma quebra face aos 41,2% registados em setembro.Em contrapartida, Sérgio Conceição é avaliado como o melhor técnico por 30,5% dos respondentes, encurtando para quase metade a diferença para Jesus. Em setembro, o treinador dos campeões nacionais recolhia a preferência de apenas 26,2%.Bem mais abaixo surgem os treinadores do Sporting, Ruben Amorim, e Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, com 4,8% e 4,4%, respetivamente. O técnico dos "leões" perde terreno face aos 5,2% de setembro, enquanto o treinador dos minhotos sobe 0,5 pontos percentuais.Há ainda 21,5% dos inquiridos que não sabe ou não responde.Quando questionados sobre quem é o melhor jogador da I Liga, os inquiridos dividem-se bastante nas suas escolhas.O benfiquista Pizzi é quem recolhe mais apoio, mas obtém apenas 8,7%. Segue-se o portista Corona, com 5,9%.A fechar o pódio surge Alex Telles, que entretanto deixou o futebol português.Entre os nomes apontados contam-se ainda jogadores que apenas este ano chegaram ao futebol nacional, como Cebolinha e Luca Waldschmidt.Mas a maioria (60,6%) dos inquiridos optou mesmo por não responder.