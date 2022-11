Sondagem: Quase dois terços veem Benfica campeão. Schmidt considerado o melhor treinador

São já quase dois terços (64,8%) dos inquiridos que veem o Benfica como favorito a sagrar-se campeão nacional de futebol esta época, de acordo com o Barómetro da Intercampus para a CMTV, Correio da Manhã e Negócios.Fruto do desempenho das "águias", que lideram com oito pontos de vantagem sobre o F.C. Porto ao fim de 13 das 34 jornadas, o favoritismo do clube da Luz para vencer a Liga aumentou face aos meses anteriores - em outubro recolhiam 52,7% e em setembro apenas 46,4%.Já aqueles que apostam num triunfo dos "dragões" tem vindo a diminuir: eram 28% em outubro e agora são apenas 16,9%. Os que veem o Sporting como campeão subiram ligeiramente, passando de 3,6% em outubro para 4,5%.Já na avaliação aos treinadores dos três grandes, o técnico do Benfica tem vindo a afirmar-se e em novembro supera o treinador do F.C. Porto, Sérgio Conceição.À pergunta "quem é o melhor treinador?" apostam em Roger Schmidt 41,2%. O técnico alemão apenas era o eleito por 30,6% em outubro e em setembro recolhia apenas o voto de 22,6%.Já Sérgio Conceição recolhe a preferência de 23,1% dos inquiridos. Em outubro era o favorito, com 31,6%.Em queda livre está o treinador do Sporting. Rúben Amorim era considerado o melhor treinador em setembro, com 32,2%, baixando para 19,4% em outubro e agora desce para 19,3%.: Sondagem realizada pela Intercampus para a CMTV, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas.: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental.: A amostra é constituída por 607 entrevistas, com distribuição proporcional por género, idade e região.: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade. Os trabalhos de campo decorreram de 17 a 22 de outubro de 2022.: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de 4,0%.: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 62,6%.