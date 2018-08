O presidente da SAD do Sporting prometeu reforços e sublinhou que alguém tenta desestabilizar o grupo de trabalho, refutando no entanto alongar-se sobre Bruno de Carvalho.

Alguém tenta desestabilizar



"Às vezes alguém sem necessidade procura desestabilizar o clube, mas ele está unido e a união faz a força. Os jogadores são grandes profissionais, tentam de uma maneira ou outra desestabilizá-los, o que eu lamento. Os jogadores vão estar cheios de força, ânimo. Eu em particular, que vivo isto de alma e coração, só tenho pena de não contar amanhã com reforços importantíssimos que virão, mas o que temos é muito bom e estamos aqui para ganhar. Que ninguém tenha a mais pequena dúvida que o Sporting está completamente motivado para encarar este campeonato e ninguém nos vai parar no nosso objectivo, que é ganhar."



Reforços



"Jamais anuncio um reforço sem ter um contrato assinado. Agora falar em nomes… Depois quando não se contrata, afinal prometeu que vinha este jogador e não veio. O Sporting está a contratar jogadores com categoria, que todo o mundo do futebol conhece, e não precisa de contratar muitos, precisa é de contratar jogadores de qualidade e que façam falta ao plantel."



Bruno de Carvalho



"Não quero falar sobre esse senhor, não pode sequer entrar em Alvalade, nem sei como entrou hoje. Já chega de palhaçada. Não quero entrar em coisas negativas. Todos os jogadores do Sporting estão motivados. É verdade que alguém quer desestabilizar, muita gente queria que o Sporting perdesse amanhã, mas não vão ter essa sorte. Nunca ninguém me ouviu falar mal de um presidente. Nunca. Ou falo bem ou fico calado."

