Torres Pereira disse que está cada vez mais só



"Se estou cada vez mais só e se o Sporting precisa de paz, vamos a eleições. Ele disse 10 vezes "o presidente destituído pelos sócios". Esqueceu-se de dizer que apesar de ter lá um notário, só passados quatro dias é que deu os elementos para fazer a acreditação dos votos. Podem repetir 50 vezes que fui destituído, que aquela AG ainda foi pior do que o churrasquinho de 2011. O que estiveram a fazer durante quatro dias com os votos?"



Garantia aos jogadores



"Posso garantir a todos os jogadores de todos os plantéis do Sporting que vão ter todas as condições de segurança, paz e tranquilidade para fazerem o seu trabalho. A maior parte dos jogadores do plantel, falo com eles regularmente. Vamos deixar-nos de mitos. Já passou tempo suficiente para se deixar a história de se achar que sou o culpado, porque já estou há quatro meses para ser preso. Já fui caluniado o suficiente para continuarmos com a história de se Bas Dost e Bruno Fernandes continuam. Claro que continuam, não têm contrato?"



Sousa Cintra disse que chega de palhaçada



"Com uma má educação tremenda, como é apanágio de Sousa Cintra, diz que não está pronto para palhaçadas. Vou em breve colocar algumas fotos dele no meu casamento para percebermos até que ponto está pronto para palhaçadas."



Vai ao jogo?



"Claro não vou a um jogo onde não sou bem-vindo numa tribuna por pessoas que não reconheço."



Contratos feitos pela SAD



"Estamos com um problema grave, porque desde 1 de Agosto sabiam que estavam a ir contra a lei. Felizmente, cá estarei para resolver todas as questões. Foram notificados e para não cumprirem, suspenderam-nos no dia 2. É a maior golpada que já se passou no Sporting".

Bruno de Carvalho criticou esta sexta-feira o comunicado lido por Artur Torres Pereira , falando de uma "exibição deplorável de mentira" e apontando o dedo também a Sousa Cintra quando este disse que basta de " palhaçada "."Uma exibição deplorável de mentira primária. Insulto à inteligência do homem médio. Torres Pereira é um homem que me habituou ao que se chama, em termos de escrita, uma verborreia cheia de nada. Foi um conjunto de chavões. Fomos nós que chamámos na véspera a polícia. Quem pediu ao comandante para ir identificar fomos nós, porque eles cobardemente não deram a cara. De livre vontade fomos embora. Ninguém põe em causa o meu amor pelo Sporting. Há timings para fazermos as coisas e por isso tivemos que as fazer hoje. Não estamos esquecidos que amanhã temos um jogo importantíssimo e queremos que o Sporting ganhe e ganhe bem, ao contrário do que fizeram crer Torres Pereira e Sousa Cintra".