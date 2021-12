Sporting coloca 40 milhões de euros em maior emissão obrigacionista dos "leões"

A Sporting SAD concluiu com sucesso a emissão obrigacionista a três anos, arrecadando 40 milhões de euros naquela que é a maior operação deste tipo da SAD "leonina". A procura ascendeu a 53 milhões de euros.No total, os oito milhões de obrigações colocados foram subscritos por 3.336 investidores.Mais de metade dos subscritores (56,4%) investiram entre 2.000 a 5.000 euros, enquanto apenas 79 investiram mais de 50 mil euros.As obrigações têm um prazo de três anos e uma taxa de juro fixa de 5,25% ao ano.Já o encaixe líquido da operação para a sociedade anónima desportiva (SAD) cifra-se em 38.446.770 euros, após deduzidos os custos com a operação e respetivos impostos.A última emissão, recorde-se, ocorreu em novembro de 2018, ainda no rescaldo da turbulenta saída de Bruno de Carvalho da liderança do clube e da SAD após os ataques na Academia de Alcochete. Então, a emissão de 30 milhões não foi totalmente subscrita, ficando-se pelos cerca de 25,9 milhões de euros.