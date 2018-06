Sporting confirma à CMVM que Rui Patrício rescindiu contrato

SAD do sporting diz que está a analisar a rescisão.

Na mesma altura em que o presidente do Sporting confirmava em conferência de imprensa que o jogador Rui Patrício rescindiu o contrato com o clube, tal como o Record tinha avançado esta manhã, a SAD do Sporting informou em comunicado à CMVM.

A Sporting SAD informa "o mercado que recebeu, na manhã de hoje, por fax e email, documento subscrito pelo jogador Rui Pedro dos Santos Patrício, nos termos do qual este comunica a resolução do seu contrato de trabalho desportivo, com invocação de justa causa. A referida comunicação, os seus efeitos e consequências estão a ser objecto de análise pela Sociedade", refere o comunicado.