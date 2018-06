Leia a carta de rescisão de Rui Patrício

Anónimo

Há 11 minutos

Parece que Patrício meteu-se num beco sem saída e a consequência é ter de indemnizar o seu ex-clube (passe + formação)



Questão 1: criticar um jogador é pressão psicológica? Não estou a ver um tribunal aceitar isso como justa causa. Exemplo do presidente do Nápoles que criticou os jogadores após derrota 3-1 com o Real Madrid. Ironicamente o Nápoles que quer contratar ... Patrício. Se o tribunal disser que fazer uma crítica é uma pressão psicológica então isso será um atentado à liberdade de expressão. Solução seria o SCP recorrer ao tribunal europeu, um local onde historicamente o estado português perde em 99% dos casos.



Questão 2: já a parte da violência terá de provar que a iniciativa partiu da direcção do clube. Recorde-se que JJ negou uma notícia que dava conta de o treinador ter provas que BdC tinha dado ordens.