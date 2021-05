Sporting conquista 19.º título de campeão após vencer Boavista

O Sporting não desperdiçou a primeira oportunidade à disposição para conquistar o título de campeão nacional, o 19.º da sua história e que escapava ao clube de Alvalade há 19 anos. Conseguiu-o hoje, ao vencer em casa o Boavista, por 1-0.



Paulinho, aos 36 minutos, marcou o único golo do encontro, permitindo ao Sporting festejar o título.



O Sporting venceu o Boavista, chegando aos 82 pontos na 32.ª jornada da I Liga, numa altura em que faltam disputar apenas duas jornadas. Estão agora em disputa apenas seis pontos, menos do que os oito que separam o Sporting do segundo classificado (FC Porto).

Desde 2001/02, então sob o comando do romeno Lazlo Boloni e com Mário Jardel em grande, com 42 golos, que o Sporting não festejava um título de campeão nacional, naquela que é já a maior 'seca' de títulos dos 'leões', depois dos 18 anos entre 1981/82 e 1999/2000.



O Boavista continua em posição de 'play-otf', no 16.º lugar, com 30 pontos, dois acima do primeiro lugar de despromoção, ocupado pelo Farense.

