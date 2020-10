Sporting encaixa 20,3 milhões com venda de Wendel ao Zenit

A Sporting SAD confirmou esta terça-feira, último dia do mercado de transferências, que chegou a acordo para vender o passe de Wendel aos russos do Zenit por 20,3 milhões de euros.





O clube "chegou a acordo com o FC Zenit para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Marcus Wendel Valle da Silva", refere um comunicado enviado à CMVM, acrescentando que "em contrapartida da transferência, a Sporting SAD receberá o montante fixo de 20,3 milhões de euros, acrescido do valor condicional de até 4 milhões de euros, em função de objetivos relacionados com a participação do Jogador em jogos e com a performance desportiva do FC Zenit".





Refere ainda que o Sporting pagou 1,78 milhões de euros em "encargos com os serviços de intermediação relativos à transferência.





De acordo com o site Transfer Market, antes desta transferência, o Sporting tinha um saldo positivo de 2,3 milhões de euros entre vendas e compras de passes de jogadores esta época.