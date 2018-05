Sporting: Mesa da AG convoca reunião com direcção e conselho fiscal "para definir futuro"

Os elementos da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, hoje reunidos, convocaram, com "carácter de urgência", o conselho directivo e o conselho fiscal para uma reunião na segunda-feira que definirá o "futuro imediato do clube".

Bruno Simão/Negócios

Os membros sublinham que, estatutariamente, a Mesa da Assembleia Geral é o "garante e pilar maior dos interesses do clube e dos respectivos sócios, o seu maior património", num momento em que dizem ser necessário assegurar a estabilidade desportiva e financeira do Sporting.

O comunicado, assinado pelo presidente da AG, Jaime Marta Soares (na foto), surge um dia depois das agressões de terça-feira de alegados adeptos do clube a futebolistas e equipa técnica do Sporting.

Nesse contexto, o órgão "repudia, expressa e veementemente, os acontecimentos bárbaros e terroristas" praticados na Academia de Alcochete, assinalando que os mesmos foram contra atletas, membros da equipa técnica, elementos do departamento clínico e restante 'staff' de apoio.

"A Mesa da Assembleia Geral manifesta formal e institucionalmente a todos eles a maior solidariedade", refere ainda a nota, acrescentando que se compromete a proporcionar todas as condições ao normal desenvolvimento da sua actividade profissional, tendo em vista o sucesso desportivo, nomeadamente a vitória na final da Taça de Portugal.

Esta nota surge depois de a direcção do Sporting ter solicitado uma assembleia geral extraordinária (AGE). Ao início da noite de hoje, a direcção do Sporting pediu a realização de uma AGE "para analisar a situação actual do clube, auscultar os sócios e dar todas as explicações".

Na terça-feira, cerca de 50 pessoas, de cara tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic, o treinador Jorge Jesus e outros membros da equipa técnica.

Na sequência da invasão à Academia 'leonina', a GNR deteve 23 suspeitos, apreendeu cinco viaturas ligeiras, vários artigos relacionados com os crimes e recolheu depoimentos de 36 pessoas, entre jogadores, equipa técnica, funcionários e vigilantes ao serviço do clube.

Os detidos foram hoje identificados e ficaram a conhecer os factos que lhe são imputados no tribunal do Barreiro e vão começar a ser ouvidos por um juiz de instrução criminal na quinta-feira.

Na terça-feira, a equipa principal do Sporting deveria ter cumprido o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.