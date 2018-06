Sporting revela plantel e negociações com três jogadores

O Sporting revelou esta quarta-feira, 13 de Junho, a composição do plantel da equipa A de futebol. O clube, citado pelo Record , admite "eventuais alterações com possíveis rescisões, vendas e compras - neste momento estão 3 jogadores em negociação para entrada".O comunicado adianta ainda que no "plantel sub-23 faltam apenas as contratações de um extremo e de um médio (negociações a finalizar) para estar completamente fechado."