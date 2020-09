Top 10 das transferências mais caras em Portugal. Renderam mais de 500 milhões

O futebolista Fábio Silva entrou este sábado, 5 de setembro, diretamente para o "top 10" das transferências mais caras em Portugal, depois de os ingleses do Wolverhampton terem pagado 40 milhões de euros pelo avançado que alinhava no FC Porto.





O jovem, de 18 anos, é apenas superado nesta lista por João Félix, Bruno Fernandes, Éder Militão e James Rodríguez, sendo que o ex-avançado do Benfica lidera as transações em Portugal, em virtude dos 120 milhões de euros pagos pelo Atlético de Madrid, em 2019.





O segundo posto é ocupado pelo médio Bruno Fernandes, por quem o Manchester United desembolsou 55 milhões de euros em janeiro, tornando-o a venda mais cara de sempre do Sporting. O brasileiro Éder Militão fecha o pódio nacional, depois de em junho do ano passado se ter transferido do FC Porto para o Real Madrid, por 50 milhões de euros.





O colombiano James Rodríguez, por quem o Mónaco pagou 45 milhões de euros ao FC Porto, em 2013, surge na quarta posição deste "ranking", logo seguido por seis jogadores, entre os quais Fábio Silva, que proporcionaram um encaixe de 40 milhões de euros, cada, a Benfica, FC Porto e Sporting, segundo comunicaram estes clubes à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





O primeiro foi o avançado colombiano Radamel Falcao, que se mudou dos "dragões" para o Atlético de Madrid, em 2011.

No ano seguinte, o Zenit São Petersburgo foi o "cliente 40 milhões de euros" do futebol português, ao contratar por este valor o brasileiro Hulk, ao FC Porto, e o belga Axel Witsel, ao Benfica, e, em 2016, foi a vez de o Sporting se juntar ao restrito "clube", com o anúncio da transferência de João Mário para o Inter Milão.





O brasileiro Ederson, o único guarda-redes nos primeiros lugares da lista, também rendeu 40 milhões de euros ao Benfica, pagos pelo Manchester City, em 2017.





Face ao valor da transferência, Fábio Silva passou igualmente a ser o terceiro futebolista sub-18 mais caro de sempre, sendo apenas suplantado pelos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, que custaram 45 milhões de euros, cada, ao Real Madrid, em 2017 e 2018, respetivamente.

Contas feitas, as 10 transferências mais caras realizadas em Portugal renderam cerca de 510 milhões de euros.