Tóquio2020: Os 20 locais onde os portugueses vão competir

Os 20 locais onde os portugueses vão competir nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que vão ser disputados entre sexta-feira e 08 de agosto:ZONA DA BAÍA (7)- Centro de Ginástica Ariake: Ginástica.Diogo Abreu (trampolins) e Filipa Martins (ginástica artística).- Parque de desportos urbanos Ariake: Skate.Gustavo Ribeiro.- Centro de ténis de Ariake: Ténis.João Sousa e Pedro Sousa.- Marina Odaiba: Natação de águas abertas e triatlo.Tiago Campos e Angélica André (águas abertas).João Silva, João Pereira e Melanie Santos (triatlo).- Sea Forest Waterway: Canoagem (velocidade) e remo.Fernando Pimenta (K1 1.000 metros), Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela (K4 500), Teresa Portela (K1 200 e K1 500) e Joana Vasconcelos (K1 500 e K1 200) (canoagem).Pedro Fraga e Afonso Costa (Double Scull peso ligeiro) (remo).- Centro de canoagem Kasai: Canoagem (slalom).Antoine Launay (K1).- Centro Aquático de Tóquio: Natação.Gabriel Lopes e Alexis Santos (200 metros estilos), José Paulo Lopes (800 metros livres e 400 metros estilos), Francisco Santos (200 metros costas e 100 metros costas), Tamila Holub (1.500 metros livres e 800 metros livres), Diana Durães (1.500 metros livres) e Ana Catarina Monteiro (200 metros mariposa).ZONA HERANÇA (4)- Estádio Olímpico: Atletismo.Pedro Pichardo, Nelson Évora e Tiago Pereira (triplo salto), Francisco Belo (lançamento do peso), Carlos Nascimento (100 metros), Ricardo dos Santos (400 metros), Evelise Veiga e Patrícia Mamona (triplo salto), Liliana Cá e Irina Rodrigues (lançamento do disco), Auriol Dongmo (lançamento do peso), Cátia Azevedo (400 metros), Lorene Bazolo (100 e 200 metros), Marta Pen e Salomé Afonso (1.500 metros).- Ginásio Metropolitano de Tóquio: Ténis de mesa.Marcos Freitas, Tiago Apolónia, Fu Yue e Shao Jieni (torneio individual).Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro (torneio de equipas).- Ginásio Nacional Yoyogi: Andebol.Humberto Gomes, Gustavo Capdeville, Diogo Branquinho, António Areia, Pedro Portela, Alexandre Cavalcanti, André Gomes, Fábio Magalhães, João Ferraz, Miguel Martins, Rui Silva, Alexis Borges, Daymaro Salina, Luís Frade e Victor Iturriza.- Nippon Budokan: Judo.Jorge Fonseca (-100 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Catarina Costa (-48 kg), Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro (-57 kg), Bárbara Timo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).ÁREA METROPOLITANA DE TÓQUIO (3):- Centro Makuhari Messe A: Taekwondo.Rui Bragança (-58 kg).- Parque Equestre: Equestre.Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Miguel Torrão (ensino).Luciana Diniz (obstáculos).- Campo de Tiro Asaka: tiro com armas de caça.João Paulo Azevedo (fosso olímpico).FORA DE TÓQUIO (6):- Marina de Enoshima: Vela (58 km).Jorge Lima e José Costa (49er), Diogo Costa e Pedro Costa (470) e Carolina João (Laser Radial).- Praia de Tsurigasaki: Surf (95 km).Frederico Morais, Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira.- Autódromo Internacional de Fuji: Ciclismo de estrada (110 km).João Almeida e Nelson Oliveira (prova de estada e contrarrelógio).- Velódromo Izu: Ciclismo de pista (130 quilómetros).Maria Martins (omnium).- Pista de ciclismo Izu: Ciclismo 'cross country' (a 131 km)Raquel Queirós ('Cross Country' Olímpico - XCO).- Parque Odori de Sapporo: Atletismo (maratona e marcha atlética). (1.098 km).João Vieira (50 quilómetros marcha), Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro e Sara Moreira (maratona) e Ana Cabecinha (20 quilómetros marcha).