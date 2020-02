TVI vai transmitir 22 jogos do Euro 2020

A estação de televisão TVI anunciou um acordo com a Sport TV para garantir os direitos de transmissão televisivos do Euro 2020, competição de futebol de seleções, que se vai realizar entre junho e julho deste ano.

"Este acordo com a TVI salvaguarda de forma inequívoca aquela que foi sempre a primeira prioridade da Sport TV neste processo: garantir o acesso de todos os portugueses à mais aguardada competição europeia de futebol, onde Portugal é detentor do título", afirma Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV.





será transmitido um jogo por dia, incluindo o jogo de abertura, marcado para o dia 12 de junho e a final da prova, a 12 de julho.



"Além de todos os jogos que Portugal irá disputar, a TVI adquiriu à Sport TV mais nove jogos da fase de grupos, quatro jogos dos oitavos de final, dois jogos dos quartos de final e as duas meias-finais, bem como as duas partidas já referidas que abrem e fecham o Campeonato Europeu", pode ler-se no comunicado enviado.



Nuno Santos, o novo diretor de programas da TVI referiu que



O acordo foi finalizado nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, na cidade do futebol, em Oeiras, a





Para além dos jogos da seleção portuguesa, a estação de Queluz garantiu a transmissão em sinal aberto de outros nove jogos da competição. No total, serão transmitidos 22 jogos da prova da UEFA.O canal garante que"o EURO 2020 é o momento de viragem da TVI, é um fator de agregação nacional, que toca a todos os portugueses", acrescentando que esta "estratégia integrada permite uma reaproximação da TVI aos públicos e potencia a captação de investimento publicitário".Apesar da transmissão em sinal aberto na TVI, a Sport TV vai manter a totalidade da transmissão dos 51 jogos da competição e em breve vai iniciar uma operação transversal a todos os canais da estação, inclusivamente na Sport TV+, disponível no cabo.Para além dos jogos, a TVI assegurou a compra de resumos alargados, que serão transmitidos na TVI24.convite da Federação Portuguesa de Futebol.