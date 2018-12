Varandas no balanço dos primeiros 100 dias: "Não ladro mas se tiver que morder, mordo"

O presidente do Sporting falou ao canal do clube no âmbito dos 100 dias à frente dos leões.

Lusa

Frederico Varandas concedeu uma entrevista à Sporting TV, onde abordou a actualidade do clube, no âmbito dos primeiros 100 dias na liderança. O presidente leonino elogiou Keizer e atribuiu à estrutura verde e branca uma percentagem da responsabilidade pelo sucesso inicial do holandês.

Falou dos processos de rescisões, das alterações na Academia, das claques, da situação de Sturaro e também das questões financeiras, sublinhando a mudança de mentalidade no clube e entre os adeptos.

Leia a entrevista no Record.