Vítor Baía e irmã de Rui Moreira propostos para administradores da SAD do FC Porto

A administração da SAD do FC Porto propõe para o novo mandato do Conselho de Administração uma lista de nomes que inclui o antigo guarda-redes Vítor Baía e, para cargos não executivos, a irmã do presidente da Câmara Municipal do Porto, uma antiga deputada do PSD e Cristina Azevedo, antiga presidente da Fundação Cidade de Guimarães.De acordo com o comunicado enviado à CMVM esta quinta-feira, a proposta prevê o alargamento do Conselho de Administração dos atuais seis elementos para nove.Pinto da Costa é proposto para novo mandato como presidente, cabendo a Adelino Caldeira, Fernando Gomes, Luís Gonçalves e Vítor Baía funções executivas.Como administradores não executivos são propostos Reinaldo Teles, a antiga deputada do PSD Maria Manuela Aguiar, Rita de Carvalho Araújo Moreira, irmão de Rui Moreira, autarca da Invicta, e Cristina de Azevedo, analista financeira e antiga presidente da Fundação Cidade de Guimarães, entidade responsável pela organização de Guimarães Capital da Cultura, em 2012.A sociedade anónima desportiva (SAD) dos "dragões" convocou uma assembleia-geral de acionistas para 17 de setembro, sendo um dos pontos da ordem de trabalhos a eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2020/23.