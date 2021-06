Whisky escocês aposta meio milhão na seleção portuguesa de futebol

A The Famous Grouse, uma das mais conhecidas marcas de whisky escocesas, desenvolveu uma campanha de marketing e comunicação para acompanhar o percurso da seleção de Portugal na fase de grupos do Euro 2020, com presença em televisão, cinema, "outdoors" e digital, num investimento superior a 500 mil euros.

"Esse é o valor de investimento para os vários meios. A The Famous Grouse é, nos últimos anos, a marca de whisky que em Portugal mais investe em televisão e cinema, procurando desta forma dinamizar toda a categoria", reclama Guilherme Alves, gestor da marca em Portugal.

Em declarações ao Negócios, o responsável da distribuidora PrimeDrinks salvaguarda que esta campanha não replica iniciativas noutros países que participam no Europeu de futebol. Foi "pensada, desenvolvida e produzida em exclusivo pelo mercado português, pretendendo desta forma criar uma mensagem realmente relevante para o consumidor local".

Em 2020, ano que ficou marcado pelo início da pandemia de covid-19, a The Famous Grouse vendeu perto de 700 mil garrafas no mercado português. Guilherme Alves descreve esse período como "muito desafiante devido ao elevado nível de incerteza".

Apesar da resiliência no retalho, o resultado final [de 2020] traduziu-se numa perda de 25% para a categoria, devido ao impacto negativo do canal Horeca. Guilherme Alves, gestor da marca em Portugal

"Com os longos períodos de confinamento, verificámos uma transferência do consumo de whisky para casa, levando a fortes crescimentos no canal ‘Off Trade’, sendo o consumo fora de casa severamente afetado com o fecho dos restaurantes, bares e discotecas. Apesar da resiliência no retalho, o resultado final traduziu-se numa perda de 25% para a categoria, devido ao impacto negativo do canal Horeca", resume.

Dos rótulos às previsões

Além dos diferentes canais de comunicação, a campanha desenvolvida pela agência Upstairs vai passar pelos pontos de venda. Os rótulos das garrafas vão ser substituídos por uma edição limitada e exclusiva para o mercado nacional, sendo a marca substituída pelo nome "The Famous Portugal". Também nos supermercados vão surgir "packs" promocionais com a oferta de um copo para acompanhar os jogos em casa.



Pack promocional para o Euro 2020.

As "The Famous Predictions" – uma declinação da responsabilidade da Publicis – são o outro elemento central desta campanha. Três dias antes de cada jogo da seleção portuguesa, o humorista Hugo Sousa e a perdiz que dá o nome e a imagem à marca vão fazer uma espécie de previsão dos resultados contra a Hungria, Alemanha e França, sendo esses vídeos disponibilizados no Instagram, Facebook e YouTube.

Reclamando o estatuto de "única marca de whisky a fazer investimentos junto do desporto-rei", Guilherme Alves lembra que a The Famous Grouse tem vindo a associar-se ao universo do futebol desde 2019. Nesse ano lançou uma campanha nacional, suportada por comunicação em TV, cinema, "outdoors" e nos próprios estádios, em que ofereceu bilhetes para os jogos na compra de garrafas de whisky.

A PrimeDrinks é detida pela Herdade do Esporão 50%, Aveleda 15% e William Grant & Sons 35%. Além das marcas dos três acionistas, distribui também vinhos, espumantes e moscatéis de outras empresas portugueses, assim como marcas internacionais de outras bebidas, como os whiskies Grant’s e The Glenrothes, o rum Brugal do Edrington Group, os licores Bols ou as vodkas Stolichnaya e Moskovskaya.