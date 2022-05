Venda do Chelsea "encravada" por divergência entre Abramovich e Downing Street

A venda do Chelsea ao empresário Todd Boehly por 4,25 mil milhões de libras (cerca de 5 mil milhões de euros) está encravada devido a divergências entre Downing Street e Roman Abramovich, de acordo com uma fonte próxima do assunto citada pelo Times of London.

A transação, acordada este mês, precisa da "luz verde" do governo de Boris Johnson, mas existem divergências entre o Executivo e Abramovich sobre o tratamento a dar a uma dívida ao milionário russo de cerca de 1,6 mil milhões de libras - à qual o empresário renunciou, tendo dito que esse dinheiro e as receitas obtidas com a venda do Chelsea seguirão para instituições de beneficência.

O Times of London dá ainda conta que Boehly está a pressionar para que o negócio seja concluído até ao final deste mês. As receitas do contrato, que num cenário normal iriam para o bolso de Abramovich, serão depositadas numa conta bancária congelada no Reino Unido, sendo depois doadas à caridade.

O clube inglês está a passar por graves dificuldades financeiras, na sequência das sanções de que foi alvo o atual dono, o multimilionário russo Roman Abramovich, um dos oligarcas apontados como próximo do presidente russo Vladimir Putin.