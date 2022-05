Reino Unido aprova venda do Chelsea ao investidor Todd Boehly

4,98

A venda do Chelsea FC ao investidor norte-americano Todd Boehly, por 4,25 mil milhões de libras (equivalente a cerca demil milhões de euros) foi aprovada esta terça-feira à noite pelo Governo britânico. A operação põe fim a mais de duas décadas do multimiliário russo Roman Abramovich como dono do clube desportivo."O Governo emitiu uma licença que permite a venda do Chelsea", anunciou a ministra da Cultura, Média e Desporto britânica, Nadine Dorries, na rede social Twitter. "Dadas as sanções que aplicamos a quem esteja ligado a [Presidente russo, Vladimir] Putin e à sangrenta invasão da Ucrânia, o futuro a longo prazo do clube só pode ser garantido com um novo proprietário".

A luz verde dada pelo Executivo de Boris Johnson põe fim a um impasse que durava há semanas depois de Roman Abramovich se ter visto forçado a vender no seguimento das sanções relacionadas com a invasão da Rússia à Ucrânia. Desde o início de março que o Chelsea estava a operar sob uma licença especial enquanto o banco norte-americano Raine Group tentava a alienação.





Leia Também Ricardo Santos Silva oferece 2,4 mil milhões pelo Chelsea

2/2 We are satisfied the proceeds of the sale will not benefit Roman Abramovich or other sanctioned individuals. I want to thank everyone, especially officials who’ve worked tirelessly to keep the club playing and enable this sale, protecting fans and the wider football community — Nadine Dorries (@NadineDorries) May 25, 2022

Leia Também Venda do Chelsea "encravada" por divergência entre Abramovich e Downing Street

Vários investidores internacionais, incluindo por exemplo Serena Williams e Lewis Hamilton e o português Ricardo Santos Silva chegaram a manifestar interesse pelo clube. No entanto, acabou por ser o empresário Todd Boehly a chegar ao fim do processo.Já depois deste ter sido escolhido, a venda do clube britânico demorou mais devido a divergências entre Downing Street e Roman Abramovich sobre o tratamento a dar a uma dívida ao milionário russo de cerca de 1,6 mil milhões de libras, à qual o empresário renunciou, tendo dito que esse dinheiro e as receitas obtidas com a venda do Chelsea seriam entregues a instituições de beneficência."Estamos seguros de que o resultado da venda não beneficiará Roman Abramovich ou outros indivíduos sancionados", acrescentou a ministra Nadine Dorries, na mesma publicação no Twitter. Agradeceu ainda "a todos, especialmente aos dirigentes que trabalharam incansavelmente para manter o clube a jogar e viabilizar essa venda, protegendo os adeptos e a comunidade futebolística em geral".