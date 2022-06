20% dos consórcios ficam pelo caminho no concurso das agendas mobilizadoras

Leia Também Agendas mobilizadoras vão "engrossar" verba do PRR para a ação climática

Um em cada cinco consórcios que se candidataram a fundos europeus das Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes para a Inovação Empresarial do PRR (13 consórcios em 64) souberam este fim de semana que ficam pelo caminho na segunda fase do concurso. A decisão, publicada pelo IAPMEI — Agência para a Competitividade e Inovação , mostra que ficaram de fora, nomeadamente, os projetos das construtoras Mota Engil (Re-BUILT – Agenda para a Reindustrialização do Setor da Construção) e Casais (Agenda para a Construção Industrial Sustentável).Com resultado favorável estão projetos de Petrogal, Bosh, DST, Bluepharma, Peugeot Citroen Portugal, Efacec, Autoeuropa, Nos, Vista Alegre, Logoplaste, Navigator, REN, Bondalti, Medway, entre vários outros.Como explica o IAPMEI, os consórcios selecionados " entrarão agora na fase negocial , durante a qual serão fixados os montantes de apoio em função do pacote financeiro disponível".