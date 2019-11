Tráfego nas auto-estradas da Brisa cresce mais de 4% até setembro

O tráfego nas auto-estradas da Brisa continua a aumentar, tendo crescido mais de 4% nos primeiros nove meses do ano.

A Brisa registou um aumento do tráfego de 4,1% nos primeiros nove meses do ano, revelou a empresa esta quarta-feira, 13 de novembro, em comunicado emitido junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).