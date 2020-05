Candidato ao Benfica e “Sr. Doutor” vendem Rádio Estádio

Bruno Costa Carvalho e o médico João Espírito Santo, que tem uma rubrica num programa da TVI, firmaram um acordo para a venda de 60% na emissora desportiva, no âmbito do PER da empresa que propõe um perdão de 50% dos créditos comuns.