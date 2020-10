5 aplicações para ter o património na ponta do dedo

Gerir os investimentos é uma tarefa que está à distância de um clique. Além das aplicações disponibilizadas pelas entidades do setor financeiro, há muitas apps que ajudam na tomada de decisões de investimento. Basta escolher as aplicações certas para que, através do smartphone, tenha no bolso as ferramentas necessárias para acompanhar a evolução das aplicações e fazer alterações à carteira.

5 aplicações para ter o património na ponta do dedo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.