64% da produção de energia renovável já tem selo verde

A REN já emitiu 18,5 milhões de certificados para as energias renováveis. Estes “selos” de garantia de origem verde, obrigatórios para as empresas comprovarem que as ofertas são 100% verdes, representam já 64% da produção de energia.

64% da produção de energia renovável já tem selo verde









