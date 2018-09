A Pharol vai avançar com um aumento de capital para poder participar na injecção de dinheiro na brasileira Oi, que tem em curso um plano de recuperação judicial. A decisão foi votada esta sexta-feira, 7 de Setembro, em assembleia-geral.

O aumento de capital dos actuais 26,89 milhões de euros para até 55,48 milhões foi aprovado por cerca de dois terços dos accionistas presentes na reunião.

A Pharol detinha uma participação de 27% na Oi, mas essa posição baixou para 7,6% após a empresa ter decidido não participar na recapitalização da operadora brasileira através de conversão de dívida, primeira etapa dos dois aumentos de capital previstos no âmbito do plano de recuperação da empresa de telecomunicações brasileira.

O segundo aumento será feito por injecção de dinheiro e a Oi tem planeado angariar 4 mil milhões de reais. A operação, aprovada pelos accionistas no final do ano passado e pela justiça brasileira, deve ficar concluída até ao final do ano.



