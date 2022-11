Leia Também Greve levou à supressão de mais de metade dos comboios até às 08:00

A adesão à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IPM) entre as 00:00 e as 08:00 é superior a 80%, disse à Lusa José Manuel Oliveira, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS).Os trabalhadores da CP - Comboios de Portugal cumprem esta quarta-feira uma greve de 24 horas, em conjunto com os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP), com a CP e a Fertagus a preverem perturbações na circulação.Em declarações à Lusa cerca das 08:40, José Manuel Oliveira adiantou que a adesão dos trabalhadores da IP é superior a 80%, remetendo para mais tarde outros dados sobre a paralisação."Temos conhecimento que estão a ser cumpridos os serviços mínimos, exceto em situações pontuais na Linha de Sintra, mas ainda não sabemos qual a razão", indicou.Por causa da greve, a CP suprimiu 143 das 252 ligações ferroviárias que tinha programadas até às 08:00, estando a ser cumpridos os serviços mínimos.De acordo com o balanço feito pela CP - Comboios de Portugal à Lusa, cerca das 08:20, estavam programados 252 comboios e foram efetuados 109, dos quais quatro de longo curso, 35 regionais, 39 urbanos de Lisboa e 31 urbanos do Porto.A mesma fonte disse que estão a ser cumpridos os serviços mínimos.Contactada pela Lusa cerca das 08:50, fonte da Fertagus, que liga Lisboa a Setúbal, disse que foram realizados todos os comboios previstos nos serviços mínimos.A CP e a Fertagus tinham informado na terça-feira que devido a greve convocada por organizações representativas dos trabalhadores, estavam previstas perturbações na circulação de comboios.A IP remeteu para o final do dia dados sobre a adesão à greve dos trabalhadores.Os trabalhadores da CP cumprem hoje uma greve de 24 horas, em conjunto com os trabalhadores da IP, reivindicando um prémio financeiro para mitigar os efeitos da inflação e o cumprimento do Acordo de Empresa.De acordo com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário, afeto à Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, a greve deve-se à "falta de respostas da administração/Governo, que não têm em conta a realidade de uma brutal desvalorização dos salários".De acordo com uma ata disponível no 'site' da DGERT - Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, os sindicatos e a CP chegaram a acordo para o cumprimento de serviços mínimos de 25%.