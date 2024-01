Adesão "total" à greve na Silopor. Traballhadores confiantes na "evolução" das negociações

Leia Também Greve não compromete abastecimento de cereais mas Silopor teme "danos" na imagem internacional

A greve dos trabalhadores da Silopor, responsável por descarregar e armazenar mais de metade dos cereais importados por Portugal, regista uma "adesão total",Os trabalhadores da empresa detida a 100% pelo Estado, que se encontra em liquidação desde 2000, não tem dívidas e até gera lucro , cumprem esta quarta-feira um dia de "paralisação total" , já que as anteriores greves, como as ocorridas designadamente no ano passado, visaram a prestação de trabalho de horas extraordinárias diz Célia Lopes, do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), ao Negócios, apontando que "até podia ter sido integral", ou seja, ter incluído também as mais de duas dezenas de trabalhadores temporários e de empresas de prestação de serviços, que não têm vínculo à Silopor, mas não foi "por pressão das chefias para que entrassem ao serviço", com "alguns a receberem chamadas telefónicas" e a acederem "por receio".Em cima da mesa estão essencialmente três reivindicações:(alguns dos quais a prestar serviço diariamente na Silopor desde 2019),e pela comissão liquidatária (dado que o despacho do Ministério das Finanças prevê que a massa salarial, onde se incluem as promoções e o pagamento extra do trabalho suplementar, só possa aumentar até 5%), assim como aDe manhã os trabalhadores reuniram-se junto ao silo da Trafaria, em Almada, onde esteve presente a secretária-geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha, e à tarde seguem para o Ministério das Finanças, onde vão entregar uma resolução com a "esperança" de que haja avanços ao nível da revisão do Acordo de Empresa e da integração nos quadros da Silopor dos trabalhadores precários. "Havendo orientação nesse sentido creio que conseguiremos chegar a bom porto nas negociações" com a comissão liquidatária que, como sublinhou ao Negócios , o seu presidente, Abel Vinagre, "".Mesmo estando em gestão, a dirigente sindicalista acredita que, até porque foi nessa circunstância já que o Ministério das Finanças prolongou o mandato da comissão liquidatária até junho de 2025."No ano passado, autorizou a comissão liquidatária a negociar os salários médios. Porquê que este ano não? Por que tem de incluir as promoções automáticas?", questionou.E isto, na prática, segundo Célia Lopes, significa que "as promoções automáticas vão ser pagas pelos outros trabalhadores", atendendo a que "os 5% com taxa salarial têm de incluir as promoções automáticas" que, este ano, são 32 num universo de 83 trabalhadores, ou seja, sensivelmente 40%, e que a Silopor "não conseguirá assegurar aumentos além de 52 euros previstos para o setor público".A "bola" está agora do lado da Silopor (em primeira instância, do Governo). "Tudo vai depender do que vier da comissão liquidatária. Temos a ideia apalavrada de voltar a reunir no início do mês de fevereiro", aponta Célia Lopes, indicando que,