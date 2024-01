Partilhar artigo



O presidente da comissão liquidatária da Silopor, que gere os silos da Trafaria e do Beato, garante que a greve dos trabalhadores da empresa, detida a 100% pelo Estado, convocada para o próximo dia 31 de janeiro, não compromete o abastecimento de cereais, mas alerta para o impacto em termos de "danos de imagem" que pode ter no plano do comércio internacional.



Os ...