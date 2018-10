Adidas apreende produtos de 11 lojas de franchisado em Portugal

A Adidas apreendeu os produtos com a sua marca em 11 lojas detidas por um franchisado, "por incumprimento de contrato", disse a multinacional em comunicado. Os referidos estabelecimentos deverão agora ser encerrados.

A marca alemã reagiu a uma reportagem divulgada hoje pela RTP, que dava conta do encerramento das lojas.

"A Adidas vem por este meio informar que se viu obrigada, via providência cautelar ditada pelo tribunal, a apreender o produto da marca das lojas do franchisado Adidas com a designação comercial de Valadri Desporto Unipessoal, Lda., por incumprimento de contrato", referiu a marca de desporto.