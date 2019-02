Expansão da Adidas na Maia pode significar 600 novos postos de trabalho

A marca desportiva Adidas decidiu expandir as instalações atuais do concelho da Maia, onde mantém serviços de contabilidade e tecnologia, numa operação que pode significar a criação de 600 novos postos de trabalho, indicou hoje a Câmara local.

De acordo com fonte da autarquia, a Adidas assinou na quinta-feira um contrato com um promotor privado que está a construir um edifício no TecMaia - Parque de Ciência e Tecnologia da Maia com o intuito de acolher os atuais 300 trabalhadores que a marca tem neste concelho do distrito do Porto, bem como somar entre 500 a 600 novos profissionais.

A transferência definitiva para um espaço com 5.000 metros quadrados está prevista para o final do ano, mas, de forma a assegurar a expansão da empresa, a Câmara da Maia vai "de imediato" ceder instalações que detém no edifício central deste parque, local onde existe um auditório entre outras valências, apontou a mesma fonte.

O acolhimento temporário da empresa vai ser feito em 330 metros quadrados do edifício central, aos quais se somarão 770 metros quadrados numa segunda fase.

"Somos um município inteligente, estimulante e inspirador, altamente focado no futuro. E as grandes empresas como a Adidas percebem esse ambiente e as vantagens comparativas de se instalar na Maia, mercê da estabilidade e equilíbrio em que vivemos", referiu o presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, em mensagem escrita enviada à Lusa.

O autarca frisou que "uma parcela grande" do seu trabalho quotidiano está ligada à "criação de condições para trazer para a Maia novas empresas e novos investimentos produtivos".

"A construção de uma comunidade coesa e sustentável não pode deixar de assentar, também, em empresas saudáveis, abertas à inovação e ao mundo, que percebem que a dignificação do trabalho é um fator de incremento da produtividade e da criatividade. A Adidas é exemplar nesse aspeto e, por isso, sinto que estamos a cumprir a nossa missão enquanto autarcas", acrescentou António Silva Tiago.

Quanto ao novo edifício onde a Adidas se instalará no final do ano, este terá uma área superior a 30.000 metros quadrados, estando prevista a instalação de um hotel com 110 quartos, um aparthotel com 40 quartos, cedência de espaços a outras empresas, dois restaurantes, uma creche e espaços de escritórios.

De acordo com a Câmara da Maia, será ainda criado um parque de estacionamento fechado com capacidade para 1.050 viaturas.

Ainda sobre o TecMaia, fonte camarária apontou que a Câmara da Maia tem em hasta pública para venda, até dia 27 de fevereiro, um terreno designado como lote 4, podendo ali ser construído um edifício com cerca de 7.000 metros quadrados.