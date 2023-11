Administrador da REN envolvido em suspeitas de favorecimento à Start Campus

João Faria Conceição, administrador executivo da REN - Redes Energéticas Nacionais, aparece referido cinco vezes no despacho em que o Ministério Público (MP) resume os factos e os crimes imputados aos cinco detidos da Operação Influencer, avança, esta segunda-feira, o Público Segundo o jornal, Conceição surge como estando envolvido nas suspeitas de favorecimento à empresa responsável pelo megaprojeto para a construção de um gigantesco centro de armazenamento de dados digitais em Sines, a Start Campus, para quem o Ministério Público pediu, este domingo, a aplicação de uma caução de 19,5 milhões de euros.O nome do administrador da REN (que é arguido no caso EDP há vários anos, um processo onde o Ministério Público lhe imputa dois crimes de corrupção passiva), e também do presidente executivo da empresa, Rodrigo Costa, aparecem associados a uma frente mais lateral da investigação, que envolve o ex-ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes, escreve o jornal.De acordo com os procuradores, o antigo ministro só convocou a comissão permanente com vista à interdição da produção hidroelétrica nas barragens de Alto Lindoso/Touvedo, Alto Rabagão, Vila/Tabuaço, Cabril e Castelo de Bode e a cessação da utilização de água para rega na albufeira de Bravura no dia 1 de Fevereiro de 2022, "ou seja, dois dias a seguir às eleições legislativas de 2022, e não antes, como era sua obrigação".Na decisão de adiar o encontro, Matos Fernandes "contou com o conluio de Rodrigo Costa e João Conceição, da REN", refere o despacho que fundamentou a necessidade de fazer as 42 buscas da Operação Influencer, citado pelo mesmo diário.