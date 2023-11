Start Campus e REN foram alvo buscas na investigação aos negócios do hidrogénio e lítio

Leia Também Os crimes em causa na investigação aos negócios do lítio e hidrogénio

Em setembro de 2023, a Start Campus recebeu os primeiros clientes do mega centro de dados, que ocuparão o primeiro edifício do projeto, "operacional até março de 2024. O objetivo é criar em Sines o 'campus' "Hyperscaler Data Centre", com capacidade de 495 MW, num investimento até 3,5 mil milhões de euros. A empresa espera que sejam criados até 1.200 empregos diretos altamente qualificados e 8.000 empregos indiretos até 2028.

A empresa Start Campus, que está a desenvolver o projeto de construção de um centro de dados em hiperescala em Sines, confirmou na tarde desta segunda-feira que "foi alvo de uma operação de buscas conduzida pelas autoridades judiciais nas suas instalações, como parte de uma investigação mais ampla", disse fonte oficial ao Negócios. Por outro lado, e ao que o Negócios apurou, também a REN - Redes Energéticas Nacionais esteve na mira das investigações levadas a cabo esta manhã pelo Ministério Público.Entre os detidos estão o CEO da Start Campus, Afonso Salema, e o diretor Jurídico e de Sustentabilidade, Rui Oliveira Neves, sabe também o Negócios. A detenção foi levada a cabo "em face dos elementos recolhidos na investigação e por se verificarem os perigos de fuga, de continuação de atividade criminosa, de perturbação do inquérito e de perturbação da ordem e tranquilidade públicas", explicou a Procuradoria Geral da República.Na sequência de buscas para "identificação e apreensão de documentos e outros meios de prova de interesse para a descoberta da verdade" no âmbito da investigação aos negócios de lítio e hidrogénio", a PGR informou em comunicado que o Ministério Público emitiu mandados de detenção fora de flagrante delito de dois administradores da sociedade Start Campus e de um advogado/consultor contratado por esta sociedade".Do lado da Smart Campus, a empresa garantiu que "está a cooperar com as autoridades, fornecendo todas as informações necessárias e solicitadas para garantir uma investigação completa e imparcial de todos os factos necessários"."A Start Campus reafirma o seu total compromisso com a transparência, legalidade e integridade de todas as suas operações e em todas as fases do desenvolvimento do seu investimento em Portugal. A Start Campus assegura que continuará as suas operações e investimento em Portugal", acrescentou fonte oficial.No total, foram ordenadas 17 buscas domiciliárias, cinco buscas em escritório e domicílio de advogado [Rui Oliveira Neves da Morais Leitão] e 20 buscas não domiciliárias. Neste último caso, estão incluídos "espaços utilizados pelo chefe do gabinete do Primeiro-Ministro [Vítor Escária]; os ministérios do Ambiente e das Infraestruturas e a Secretaria de Estado da Energia e Clima, bem como a Câmara Municipal de Sines e a sede/espaços de outras entidades públicas e de empresas.O Ministério Público detalhou que estão a ser investigados factos relacionados com as concessões de exploração de lítio nas minas do Romano (Montalegre) e do Barroso (Boticas).