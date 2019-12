Administrador executivo da Orey Antunes pede renúncia após pedido de PER  

A Sociedade Comercial Orey Antunes (SCOA) anunciou esta quinta-feira, 5 de dezembro, que o seu administrador Luís Miguel Gonçalves Pereira renunciou ao cargo no Conselho de Administração.

A renúncia, segundo um comunicado à CMVM, tem eficácia a 30 de novembro, um dia depois da cotada ter anunciado ao mercado que pediu a abertura de um Processo Especial de Revitalização (PER), com vista à sua recuperação.

Duarte d’Orey (na foto) é o CEO da Orey Antunes, sendo que Luís Pereira era o único administrador executivo. Caso não seja substituído, Duarte d’Orey será o único elemento do conselho executivo.



Luís Pereira entrou na Orey em 2002, como subdiretor da Orey Financial, sendo administrador executivo da SCOA desde 2016.





O objetivo do PER é, de acordo com o comunicado enviado ao regulador, "estabelecer negociações com os seus credores de modo a concluir um acordo conducente à sua revitalização, através da implementação de medidas de regularização do passivo que assegurem a sua viabilidade a longo prazo". Além disto, a sociedade pretende a entrada de investidores que possam contribuir para dotar a SCOA dos meios necessários para reembolsar os credores após a aprovação do mesmo.