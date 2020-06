processo especiais de revitalização (PER) aprovado em assembleia de credores, apurou o Negócios, tendo, entretanto, a sociedade confirmado a aprovação em comunicado à CMVM.

A SCOA propunha, no âmbito do PER , um plano de pagamento da sua dívida até 2032, ano em que concluirá o pagamento de 6,488 milhões de euros, o que significa um perdão de 90% dos créditos reconhecidos que ascendem a 58 milhões de euros.

De acordo com o plano, a sociedade espera ter lucros já em 2020, mas por via de um resultado extraordinário no âmbito do PER de 20 milhões. Os lucros seriam, assim, no primeiro ano de implementação – o PER sofreu algum atraso devido à pandemia de covid-19 – de 18 milhões, descendo para um valor abaixo dos 2 milhões no segundo ano, para em 2032 atingir os 4,4 milhões.A administração da SCOA acredita que "uma vez implementadas as medidas neste plano de recuperação tem condições para assegurar a viabilidade da socidade". Em comunicado à CMVM , a SCOA acrescenta que votaram 73,78% dos créditos totais, tendo-se abstido 26,22%. Assim, votaram favoravelmente ao plano 51,94% dos créditos, e a votação contra teve 21,84%."O administrador judicial provisório, Dr. Jorge Calvete, emitiu o seu entendimento ao plano de pagamentos da SCOA no sentido de que o mesmo se encontra aprovado", diz a empresa em comunicado, explicando que, agora, passa a decorrer a fase da decisão de homologação do plano de recuperação pelo juiz.(Notícia atualizada com mais informações e com comunicado à CMVM)