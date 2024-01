Agitação no Mar Vermelho traz "stocks" reduzidos de pescada a Portugal

Leia Também Mar Vermelho: Governo garante que tomará medidas se necessário

A tensão no Mar Vermelho, desencadeada na sequência dos ataques houthi e que tem levado muitas companhias de transporte marítimo a deixar de usar o Canal do Suez para chegar ao Mediterrâneo nas rotas entre a Ásia e a Europa, começa a ter, com variedades como pescada., porque há contentores à espera devido à alteração das rotas", diz o presidente da Associação da Indústria Alimentar pelo Frio (Alif), Manuel Tarré, em declarações ao Negócios, a partir da África do Sul, cujo principal porto, da Cidade do Cabo, reporta, "se encontra, por esta altura, bastante congestionado".Como consequência, em termos genéricos, face à ausência ou cadência de navios sente-se "alguma implicação já" nas entregas de matéria-prima às fábricas de processamento de pescado em Portugal que, neste momento, contam com, procedente sobretudo da África do Sul, Nova Zelândia ou Namíbia, sendo que a pesca "não tão boa como o esperado" também contribui, explica. A falta de transporte belisca igualmente a chegada de outras variedades de pescado, como sejam chocos ou lulas, oriundos da Índia.Manuel Tarré admite que o cenário é "complicado" e dá conta de que, afirma, confiante de que "as coisas se vão regularizar".A Alif, fundada em 1975, representa a indústria de congelação de pescado, bem como a indústria de hortícolas e alimentos pré-cozinhados e congelados, bem como os entrepostos frigoríficos.