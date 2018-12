Aicep assina contratos que elevam investimentos a 1.115 milhões de euros

A Aicep contratualizou hoje projectos investimento de 400 milhões de euros. Font Salem, Hanon, STE, Somincor e TMG são os investidores.

Luís Castro Henriques, presidente da Aicep, salientou que "todos os dias trabalhamos para trazer estas boas notícias, mais e melhor investimento".

O presidente Aicep salientou que, em 10 anos, 2018 foi o melhor ano em contratualização para a agência: 49 contratos com 1.115 milhões de euros de investimento e 4.300 postos trabalho.





O primeiro-ministro António Costa salientou a diversificação de origem dos investidores estrangeiros em Portugal. "No quadro de incerteza, importante é que Portugal continua a ser um espaço de certeza, um porto de abrigo".





"Portugal orgulha-se de ser um país aberto ao mundo. É com gosto que acolhemos investimento estrangeiro", seja europeu, asiático, americano ou africano, disse António Costa.



Os projectos





A Font Salem propõe-se investir 40,1 milhões na fábrica cervejeira em Santarém, criando 51 postos de trabalho.

A Hanon vai criar uma nova unidade produtiva em Palmela num investimento é 48,3 milhões e criará 40 postos de trabalho.

Já a STE investirá 10,1 milhões em Viana do Castelo, criando 27 empregos. E a TMG criará 159 empregos num investimento de 46 milhões.

A Somincor investirá 256 milhões para criar 38 empregos na expansão da produção de zinco no complexo mineiro de Neves-Corvo. Em comunicado, a empresa refere que este projecto, que receberá um total de 16,7 milhões de euros de benefícios fiscais até 2027, vai permitir duplicar a "produção de concentrado de zinco para cerca de 150 mil toneladas por ano, tendo exclusivamente como destino o mercado de exportação".

"A Somincor, através do projeto ZEP com intervenções à superfície e também no fundo da mina, vai conseguir aumentar a produção e, sobretudo, a sua produtividade o que lhe permitirá tornar-se mais competitiva nos mercados internacionais", refere o administrador-delegado da Somincor, Kenneth Norris.



(notícia actualizada às 10:20 com detalhe do investimento da Somincor)