AICEP bate recorde em 2022 com angariação de 47 novos investidores

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) conseguiu angariar 47 novos investidores este ano, representando um potencial de investimento em novos projetos de 2,4 mil milhões de euros e mais de 7.130 novos postos de trabalho a criar.De acordo com uma nota enviada esta sexta-feira pela agência às redações, este número bate em 33% o recorde atingido no ano passado, de 41 novos investidores, e traduz-se na angariação de um novo cliente a cada oito dias."Os 47 novos projetos em 2022 têm um perfil muito diversificado em termos de tipo de atividade e origem geográfica, mas todos optam por Portugal graças à perceção muito positiva sobre a disponibilidade e qualidade do talento nacional, mas também à capacidade do País em atrair talento internacional, essencial para o desenvolvimento de atividades de elevada complexidade, como por exemplo atividades tecnológicas associadas a inteligência artificial, cibersegurança e IoT", indica o comunicado.A maioria dos novos investidores (19%) vem dos Estados Unidos, com Reino Unido, Suíça e Países Nórdicos (15% cada um) também com boa representação. Alemanha tem uma fatia de 13% nos novos clientes e abaixo seguem França, Bélgica e Países Baixos.Dos novos projetos, 66% do investimento vai para centros de competência, seguindo-se novas unidades industriais (23%), centros de serviços partilhados (9%) e 2% para a aquisição de uma unidade industrial com vista à expansão da sua atividade."O atual contexto geoeconómico reforçou a importância de algumas tendências: para além da digitalização das atividades económicas, assistimos ao acentuar da regionalização das cadeias de valor. Estes processos continuarão a moldar a evolução do contexto de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) nos próximos anos", refere o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques."A trajetória de reforço da competitividade internacional do país na última década deverá continuar a responder às exigências sempre renovadas do cenário concorrencial. O país está hoje no radar de muitas empresas internacionais e reúne as condições para capitalizar esta visibilidade. Para continuar a ser a escolha certa, no momento certo", conclui o responsável.