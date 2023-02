AICEP e Associação Business Roundtable lançam programa de estágios para estrangeiros

A Associação Business Roundtable Portugal (BRP) e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) lançam nesta quarta-feira o Inov Contacto Reverse, um programa "que vai permitir às empresas portuguesas oferecer estágios em Portugal a jovens estrangeiros que completam o seu mestrado em Portugal", anunciaram as entidades em comunicado.O novo programa foi conta com o apoio da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) para a fase piloto."O objetivo passa por tirar partido do talento internacional a estudar em universidades portuguesas – cerca de 70 mil pessoas – e atraí-los para as empresas nacionais, reforçando a disponibilidade de quadros internacionais, e contribuindo para fortalecer as competências e visão internacional destas organizações, e também para reverter o "inverno demográfico" que o país atravessa", lê-se no documento.A AICEP e a BRP acreditam que "a presença de talento internacional nas empresas irá contribuir para uma capacitação das equipas locais com conhecimento das dinâmicas e cultura do mercado do país de proveniência desses talentos, possibilitando-lhes um maior potencial de expansão do negócio nesses mesmos mercados".Adicionalmente, "os talentos internacionais poderão, no futuro, representar ativos importantes no contexto em que regressam ao país de origem, mas mantêm o vínculo com a empresa, levando consigo o know-how das duas geografias e tornando-se embaixadores das empresas portuguesas e de Portugal noutros mercados, bem como no mercado nacional".O programa vai arrancar ainda no primeiro semestre com um projeto-piloto em conjunto com a FEUP e prevê "a realização de estágios remunerados de 6 meses, em contexto real de trabalho, onde cada talento terá a oportunidade de colaborar com uma das empresas parceiras do programa".Nessa primeira fase, que dura até setembro, a iniciativa irá contar com a participação de 10 empresas da Associação BRP que, no seu conjunto, irão disponibilizar 12 estágios. A partir desse mês, depois do piloto, "estar-se-á em condições de escalar o mesmo, passando este programa a ocorrer em paralelo com o Inov Contacto".Citado no comunicado, o Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques afirma que "o novo programa é uma iniciativa que é construída sobre o sucesso de um programa de referência da AICEP, o Inov Contacto, que ao longo dos seus 25 anos tem alcançado resultados assinaláveis quer ao nível do impacto na competitividade das empresas, quer da passagem à vida ativa e progressão na carreira dos jovens que têm integrado esta iniciativa", sendo que o novo "Inov Contacto Reverse tem todo o potencial para se tornar num novo instrumento relevante para a promoção do crescimento empresarial e da internacionalização da economia portuguesa".Já Vasco de Mello, presidente da Associação BRP, sublinha que "a concretização deste programa vai possibilitar às pequenas e médias empresas portuguesas, mas também às grandes, aprofundar o seu conhecimento em mercados estrangeiros estratégicos para estas, facilitando o seu processo de expansão internacional."Por seu lado, Rui Calçada, diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, refere que "a FEUP apoia desde o primeiro momento e com entusiasmo esta iniciativa, ciente da mais-valia para as empresas da diversidade e competências da sua comunidade internacional de estudantes".