Airbnb mais desejado da Europa é português    

A plataforma Airbnb apresenta os alojamentos europeus mais adicionados às listas de desejos dos hóspedes. O favorito localiza-se em Portugal, no Douro.

A Casa com vista para o Douro em Penafiel é o alojamento mais desejado da Europa, divulga a Airbnb, num comunicado dirigido à imprensa. Esta casa leva até 5 hóspedes e possui uma piscina que se "debruça" sobre as águas do rio. Do outro lado, a paisagem é de montanha.

Este alojamento posiciona-se à frente de uma Casa na Árvore em Florença (Itália), da Villa em frente ao mar em Aquitânia (França), a Luxuosa villa nórdica em Akureyri (Islândia) e o Apartamento Clássico em Edimburgo, no Reino Unido. Estas casas fecham o top 5, mas, nos cinco lugares seguintes, pode ainda enconrar-se uma Caverna mágica em Santorini, na Grécia, ou um Oásis da Paz na italiana Ostuni.

O Airbnb diz fazer esta lista com o objetivo de "reviver a positividade" e de "inspirar todos os viajantes que sonham com as suas futuras aventuras".

Enquanto as deslocações estão limitadas pelo contexto da pandemia, o Airbnb remete para as Experiências Online que passou a disponibilizar na plataforma e que permitem aos clientes que se reúnam virtualmente. Entre elas estão uma "aula de tapas portuguesas", uma oficina de astrologia e leitura de mapa astral, "beber e desenhar", uma aula de vinhos ou até "sangria e segredos com Drag Queens".

Estas experiências, que já estão disponíveis na plataforma desde 2016, ganharam uma nova relevância na pandemia, permitindo aos anfitriões manter os rendimentos sem que os hóspedes tenham de se deslocar.